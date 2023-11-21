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Сегодня, 20:57

ООН поддержала резолюцию об олимпийском перемирии на время Олимпиады-2024 в Париже

Андрей Бобков
Редактор ленты новостей
Фото Global Look Press
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Генеральная Ассамблея ООН поддержала резолюцию об олимпийском перемирии на период Олимпийских игр 2024 года в Париже, сообщает РИА Новости.

С 1993 года Генеральная Ассамблея ООН за год до проведения Олимпийских игр принимает резолюцию «За построение более мирной и счастливой жизни на планете посредством спорта и воплощения олимпийских идеалов». За принятие документа проголосовали более половины членов ООН. Россия и Сирия воздержались от голосования.

«Мы ставим проект резолюции на голосование и воздерживаемся по нему, призываем государства поступить так же. Предложенная версия документа не отражает принципов равноправия и деполитизации спорта. Наблюдается опасная тенденция вмешательства политики в спорт, превращение его в элемент политического давления», — приводит слова заместителя постпреда РФ при ООН Марии Заболотской РИА Новости.

Также Заболотская заявила, что отстранение российских атлетов от международных соревнований незаконно и пригласила спортсменов на Игры дружбы и Игры будущего, которые пройдут в России в 2024 году.

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2 ноября в МОК объяснили, почему у организации разные позиции в отношении спортсменов из России и Израиля. В комитете отметили, что принятые меры в отношении российских атлетов являются следствием начала СВО российской армией во время Олимпийских и Паралимпийских игр в Пекине-2022.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года. В марте исполком МОК рекомендовал допустить российских и белорусских спортсменов к международным соревнованиям в нейтральном статусе, если они не связаны с военными структурами стран и не высказывались в поддержку СВО.

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Источник: РИА Новости
Олимпиада
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