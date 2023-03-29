Организаторы Европейских игр в Польше не допустят россиян после рекомендаций МОК

Глава оргкомитета Европейских игр Марцин Новак заявил, что российских и белорусских спортсменов не допустят к участию в турнире в 2023 году в Польше, несмотря на рекомендации МОК.

«Спортсменов, представляющих Российскую Федерацию и Белоруссию, на наших соревнованиях не будет», — приводит слова Новака RMF.

Ранее по итогам заседания исполком МОК рекомендовал международным федерациям допускать не поддержавших СВО российских спортсменов в нейтральном статусе.

Организация предлагает не допускать атлетов, которые связанны с вооруженными силами и органами безопасности. Также команды из России и Белоруссии не могут рассматриваться в качестве участников международных соревнований.

Глава МОК Томас Бах сообщил, что вопрос допуска россиян на летнюю Олимпиаду-2024 пока отложен.