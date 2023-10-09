Организаторы предложили включить пять новых видов спорта в программу Олимпиады-2028

Организационный комитет летних Олимпийских игр 2028 года в Лос-Анджелесе предложил включить в программу соревнований пять видов спорта.

Организаторы предложили включить в Олимпиаду флаг-футбол, крикет, лакросс, сквош, а также бейсбол вместе с софтболом. Решение о включении должен утвердить Международный олимпийский комитет (МОК).

Голосование пройдет на следующей сессии МОК 15-17 октября в Индии.

Ранее комитет откладывал дату принятия решения по новым видам спорта на Олимпиаде-2028.

Церемония открытия Олимпийских игр пройдет в Лос-Аджелесе 14 июля 2028 года. Соревнования завершатся 30 июля.