Оргкомитет Олимпиады-2024 представил дизайн олимпийского факела

Оргкомитет летних Олимпийских игр-2024 в Париже на своем сайте представил дизайн олимпийского факела.

Стальной факел из переработанной стали не будет иметь расклешенную форму, а будет иметь узкие, симметричные, слегка продолговатые верх и низ. Каждая модель будет окрашена в цвет шампань. Нижняя часть будет выполнена из полированной стали, а верхняя — из микрообработанной стали.

«Факел Олимпийских и Паралимпийских игр Парижа-2024 отличается прежде всего своим цветом, который одновременно является уникальным и сияющим. Чтобы отразить предстоящие Игры, дизайнер Матье Леаннер черпал вдохновение в трех темах: Равенство, Вода и Мир», — говорится в заявлении на сайте.

Для Олимпиады французские заводы Arcelormittal изготовят 1500 факелов, для Паралимпиады — 500. Количество факелов было уменьшено в пять раз по сравнению с предыдущими Играми.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.