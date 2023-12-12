Оргкомитет Олимпиады-2024 в Париже одобрил допуск россиян в нейтральном статусе

Глава Оргкомитета летних Олимпийских игр-2024 Тони Эстонке поддержал решение Международного олимпийского комитета (МОК) допустить спортсменов из России и Белоруссии к участию в турнире в нейтральном статусе.

«Мы уважаем это решение. Мы будем приветствовать участие спортсменов в соответствии с указанными правилами, то есть без флагов, гимнов, должностных лиц и командных турниров. Таким образом, эти делегации будут очень небольшими, но их будут приветствовать», — приводит слова Эстонке RT со ссылкой на Reuters.

8 декабря МОК объявил о допуске атлеотом из России и Белоруссии к участию в летней Олимпиаде-2024 в нейтральном статусе. Для допуска спортсмены должны будут пройти квалификации в своих видах спорта и строгие условия отбора в соответствии с рекомендациями исполкома. При это в командных видах спорта Россия и Белоруссия не будут представлены.

На данный момент только 11 российских и белоруссих спортсменов квалифицировались на Игры в Париже в качестве индивидуальных нейтральных атлетов.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.