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Сегодня, 16:07

Парижские студенты обратились в суд из-за угрозы выселения во время Олимпиады-2024

Алина Савинова
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Студенты, проживающие в общежитиях в Парижском регионе, обратились в суд из-за угрозы их выселения из общежитий во время проведения Олимпиады 2024 года для размещения персонала.

«В Парижском регионе 3 тысячи студенческих квартир Crous могут быть затребованы для размещения людей, которые будут работать на Олимпийских играх 2024 года. Эту ситуацию осуждает студенческий профсоюз Solidaires, который на прошлой неделе обратился в административный суд Парижа для рассмотрения дела в срочном порядке. В пятницу суд рассмотрел первое обращение», — передает телеканал BFMTV.

Отмечается, что решение суда ожидается на следующей неделе.

Адвокат Марион Ожье, представляющий интересы студентов, заявил, что в соответствии с законодательством компания Crous может заключить договор с организаторами Олимпийских игр на сдачу жилья в аренду, если оно будет свободно с 1 июля 2024 года.

Ранее студенты пожаловались, что им в обязательном порядке предписано покинуть жилье до 30 июня 2024 года. В общей сложности данная мера может коснуться 12 общежитий в столице Парижа.

Летняя Олимпиада в Париже пройдет с 26 июля по 11 августа 2024 года. Всего будет разыграно 329 медалей в 39 видах спорта. Международный олимпийский комитет (МОК) еще не принял решение по участию российских спортсменов в Играх.

Источник: https://lostsports.com/paris-students-go-to-court-over-threat-of-eviction-during-olympics-2024/#:~:text=Twitter-,Paris%20students%20go%20to%20court%20over%20threat%20of%20eviction%20during,staff%2C%20BFMTV%20broadcast%20on%20Saturday.
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