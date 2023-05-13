КХЛ
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Олимпиада
Новости
Пекин-2022
Токио-2020
Пхенчхан-2018
Рио-2016
Сочи-2014
Лондон-2012
Ванкувер-2010
Главная
Олимпиада
Париж-2024

Сегодня, 10:47

Колобков — о возможном участии России в Олимпиаде-2024: «Честно сказать, я бы себя не обманывал»

Микеле Антонов
Корреспондент
Telegram Дзен

Бывший министр спорта РФ Павел Колобков в разговоре с «СЭ» поделился мыслями о возможном выступлении россиян в Олимпиаде-2024.

«Стараюсь не загадывать так далеко в будущее. Было много разных заявлений. Бах не впервые сказал о рассмотрении участия российских спортсменов. Посмотрим, что будет. Знаю, что многие виды спорта в принципе не могут отобраться, потому что отборы пройдут. Честно сказать, я бы себя не обманывал. Поживем, увидим», — сказал Колобков «СЭ».

Ранее стало известно, что решение об участии российских и белорусских спортсменов в летних Олимпийских играх 2024 года в Париже будет принято не раньше, чем за год до их начала.

Об этом 30 марта заявил президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах.

Олимпиада
Павел Колобков
1
Обсудить
Читайте также
«Флорида» обыграла «Торонто» в пятом матче
Сергей Анохин: «Наша дружба с Писаревым началась с драки»
Военкор «Известий» показал быт сражающегося под Авдеевкой полка
Французский политик призвала Париж отказаться от поставок оружия ВСУ
Захар Прилепин сообщил об очередной операции длительностью 4,5 часа
Как работает система стабилизации цен на продукты: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Валиева станцевала на чествовании российских спортсменов
Фанаты встречают Трусову и Щербакову: Москва после Олимпиады
Триумф Валиевой и почему не поставили Трусову или Щербакову
Сихарулидзе: итоги первого дня командника на Олимпиаде
Россия — в двух очках от США / Итоги первого дня командника
Загитова и Медведева в Пекине, Ягудин и Авербух в бане
Олимпиада в Пекине: фанат Медведевой и арена для фигурного катания
В маске тим Тутберидзе по Пекину: путь на Олимпиаду
Выиграет ли Большунов золото в Пекине и когда вернется Латыпов: зимний live
Катастрофа с Олимпиадой / Россия на Кубке Первого канала / анонс МЧМ
Прорыв Резцовой / провал Гараничева / неудачи Большунова / Зимний live с Марьянчик и Ивановым
Ковальчук — менеджер сборной / тренерский штаб Жамнова / Live Зислиса, Шевченко и Вайсфельда
Геннадий Курдин: «Не взял бы на Олимпиаду ни Овечкина, ни Малкина»
Климент Колесников: Разборки с американцами в Токио / Найдем хейтеров, как Кадыров / Когда свадьба?
Алла Шишкина: непобедимая РусАллочка в гостях у «СЭ»
Анжелика Сидорова: Ненависть к спорту / Олимпийские серебро / Будущее нашей легкой атлетики
Никита Нагорный: Золото Олимпиады / YouTube / Сестры Аверины
Трефилов и команда: Толерантность и трансгендеры / С Чайковским мы, как африканцы / Страх перед Винер
Ильгар Мамедов: Победы вопреки / Финал Позднякова — Великая / Возвращение Егорян / Призовые
Прямо из Токио | День 15: Обидное серебро Авериной / Золото Ласицкене / Поражение волейболистов
Прямо из Токио | День 14: Гандболистки — в финале! / В борьбе — золото! / Сколько еще возьмут наши?
Прямо из Токио | День 13: Сразу два золота! / Подвиг российских волейболистов / Ласицкене буксует
Прямо из Токио | День 12: Ромашина — шестикратная олимпийская чемпионка!
Прямо из Токио | День 11: В борьбе — золото! / Шубенков — снялся / В волейболе — опять Бразилия
Прямо из Токио | День 10: В гандболе — скандал / В волейболе — Бразилия/ В бассейне — золото?
Губерниев скандалит с главным тренером сборной России по плаванию
Материалы сюжета: Российский спорт: международные санкции
Алаев: «Ждем новостей от коллег, которые вовлечены в переговоры с УЕФА и ФИФА»
Журова объяснила, когда российских спортсменов допустят к международным соревнованиям с флагом и гимном
Международная федерация тяжелой атлетики допустила россиян к соревнованиям в нейтральном статусе
В РФС прокомментировали информацию о возможном проведении товарищеского матча с Индонезией
Матыцин назвал неправомерным отстранение Паралимпийского комитета России
Вяльбе — об альтернативной зимней Олимпиаде: «Мы же не можем с Африкой соревноваться в лыжах»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Российские журналисты получили аккредитацию на Олимпиаду в Париже