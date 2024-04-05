Песков: «Выступающие за рубежом спортсмены из РФ для нас являются своими»

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал об отношении к российским спортсменам, которые выступают за границей.

«Мы знаем, что не только теннисисты, но много наших спортсменов играют за рубежом в разных странах мира, в том числе в недружественных, но для нас они все равно являются российскими спортсменами», — приводит РИА Новости слова Пескова.

Ранее Песков заявил, что российские спортсмены могут сами определять позицию по участию в Олимпиаде.

В декабре 2023 года МОК объявил о допуске на Олимпиаду-2024 спортсменов из России и Белоруссии в индивидуальном нейтральном статусе при соблюдении ряда критериев. При этом российских и белорусских атлетов не допустят на церемонию открытия Олимпиады, также они не будут упомянуты в медальной таблице. Летние Олимпийские игры пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа 2024 года.