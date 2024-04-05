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Сегодня, 21:27

Песков: «Спортсмены РФ могут сами определять позицию по участию в Олимпиаде»

Алина Савинова
Дмитрий Песков.
Фото AFP
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российские спортсмены могут самостоятельно определять свою позицию об участии в Олимпиаде в Париже.

«Мы исходим из того, что уже несколько раз было сказано президентом: наши спортсмены и соответствующие федерации сами принимают решение об участие в Олимпийских играх. Спортсмены могут принимать такое решение, и те, кто готов участвовать, должны», — приводит РИА Новости слова Пескова.

При этом пресс-секретарь президента РФ напомнил, что российским атлетам не придется подписывать какие-либо документы. Ранее Песков назвал позитивным решение МОК о том, что спортсменов из России не заставят осуждать СВО.

В декабре 2023-го МОК объявил о допуске на Олимпиаду-2024 спортсменов из России и Белоруссии в индивидуальном нейтральном статусе при соблюдении ряда критериев. При этом российских и белорусских атлетов не допустят на церемонию открытия Олимпиады, также они не будут упомянуты в медальной таблице.

Летние Олимпийские игры пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа 2024 года. В соревнованиях примут участие команды 206 национальных олимпийских комитетов и олимпийская сборная беженцев.

Источник: РИА Новости
Олимпиада
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