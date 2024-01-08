Петкович назвал лицемерными слова Баха о санкциях

Главный тренер мужской сборной России по гандболу Велимир Петкович заявил, что глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах лицемерит, когда оправдывает ограничения в отношении российских и белорусских спортсменов.

«Я читал его высказывания. Что это значит? Лицемерие. Это относится к спортсменам из Израиля, но к спортсменам из России уже нет. Мне стыдно это читать. Он из моей страны, я знаю, что он корректен. Но что означают его слова? К кому они относятся? К российским спортсменам они точно не относятся, так можно сказать на вопрос об израильских спортсменах. Что бы я ему сказал при встрече? То же, что я сказал и сейчас. Но я знаю, что это не его мнение. Я это знаю, вы это знаете. Я хочу посетить чемпионат Европы, который будет проходить во многих городах в Германии, и я бы был рад его встретить. У меня не будет с этим проблем, искренне говорю», — приводит слова Петковича ТАСС.

МОК 8 декабря объявил о решении допустить российских и белорусских атлетов на Игры в Париже в нейтральном статусе. К участию в соревнованиях будут допущены спортсмены, которые прошли квалификацию в своих видах спорта. При этом рекомендации не распространяются на командные виды спорта.

Ранее Бах заявил, что отдельные спортсмены не могут быть наказаны за действия своих правительств.