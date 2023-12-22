Газманов раскритиковал критерии МОК: «Надо было сразу поставить всех на место!»

Известный российский певец и композитор Олег Газманов рассказал «СЭ» о своем отношении к условиям допуска российских спортсменов до Олимпиады-2024 в Париже.

«Вы знаете, когда начались первые нападки на страну, чтобы все выступали без знаков отличия, без флага, сначала мне было очень жалко спортсменов, которые действительно положили всю жизнь на это. Но когда нас стали уже унижать, уже сейчас понимаю, что надо было сразу всех жестко посылать, как это делают китайцы, сразу жестко поставить всех на место! Если ты сдаешься и идешь на переговоры, ты получишь и конфликт, и унижение. А если ты сразу пошлешь всех, ты не получишь ни конфликта, ни унижения. Ты останешься самим собой. Я уверен, что наше государство для тех спортсменов, которые оказались не у дел, будет проводить свои игры. Призываю всех спортсменов, ребята, давайте вот не позориться, надо почувствовать, что мы страна! Когда мы победим, а мы сто процентов победим, тогда многим будет не по себе! Это мое мнение», — сказал Газманов «СЭ».

8 декабря МОК допустил россиян и белорусов до Олимпийских игр в Париже в нейтральном статусе. Но спортсмены не будут допущены до всех командных соревнований. Запрещено участие лиц, активно поддерживающих военные действия, связанные с армией или организациями национальной безопасности. На Олимпиаде также будет запрещена демонстрация официальной символики России и Белоруссии.

Олимпийские игры в Париже пройдут в 2024 году с 26 июля по 11 августа.