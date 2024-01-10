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Сегодня, 03:40

Плющев: «Гашеку всю жизнь бросали в голову шайбы и это, наверное, все-таки отразилось непосредственно на его здоровье»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев прокомментировал заявление экс-вратаря сборной Чехии Доминика Гашека, призвавшего не допускать российских спортсменов на Олимпиаду-2024 в Париже.

«Вообще Гашека не читаю. Прочитал в сентябре-месяце его бред непонятный. Он пиарит сам себя, и я не понимаю, почему мы еще его пиарим. Человеку всю жизнь бросали в голову шайбы и это, наверное, все-таки отразилось непосредственно на его здоровье. Поэтому комментировать его слова, считаю, ниже моего достоинства», — цитирует «Газета.Ru» Плющева.

МОК 8 декабря объявил о решении допустить российских и белорусских атлетов на Игры в Париже в нейтральном статусе. К участию в соревнованиях будут допущены спортсмены, которые прошли квалификацию в своих видах спорта. При этом рекомендации не распространяются на командные виды спорта.

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2024/01/09/22078351.shtml?updated
Доминик Гашек
Владимир Плющев
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