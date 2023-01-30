Польша намерена создать коалицию против участия России на Олимпиаде-2024

Министр спорта Польши Камил Бортничук заявил о намерении создать коалицию против участия сборных России и Белоруссии в летних Олимпийских играх 2024 года в Париже, сообщает РИА Новости со ссылкой на польское агентство IAF.

«Польша и Великобритания находятся в авангарде усилий по созданию коалиции против участия России и Белоруссии в Играх в Париже. Это будет зависеть от того, удастся ли создать эффективную коалицию стран, без которых Олимпийские игры не могут состояться», — заявил Бортничук.

По словам Бортничука, если российским и белорусским спортсменам будет разрешен допуск на Олимпиаду, Польша и другие страны «могут выдвинуть ультиматум».

25 января 2023 года Исполком МОК заявил, что планирует рассмотреть возможность допуска российских атлетов, которые не поддерживают специальную военную операцию (СВО) на Украине, до соревнований в нейтральном статусе.

Летние Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа.