Польша предложила создать «сборную беженцев» для участия в Олимпиаде россиян и белорусов

Министр спорта и туризма Польши Камиль Бортничук предложил создать «сборную беженцев», в которую могли бы быть включены диссиденты из России и Белоруссии.

Ранее Министр образования, науки и спорта Литвы Юргита Шюгждинене заявила, что группа из 35 стран будет требовать недопуска России и Белоруссии до Олимпийских игр-2024.

«Чтобы избежать обвинений в том, что мы руководствуемся национальностью, что происходит какая-либо дискриминация по признаку имеющегося паспорта, страны происхождения, мы предложили создать сборную беженцев. Не нейтральную сборную, а сборную беженцев, в которой могли бы выступать россияне и белорусы, являющиеся диссидентами», — приводит слова Бортничука ТАСС.

По мнению польского министра, это предложение позволяет достигнуть приемлемого для всех сторон компромисса и стать основой для компромисса с МОК.

Ранее представитель Международного олимпийского комитета заявил, что спортсмены из России и Белоруссии смогут принять участие в предстоящих Олимпийских играх-2024 в Париже только в нейтральном статусе.

В конце января 2023 года исполком МОК выступил за возвращение российских и белорусских спортсменов на международные соревнования в нейтральном статусе.