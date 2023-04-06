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Левитин — о допуске россиян: «Мы не пойдем на условия, если с наших спортсменов потребуют расписки насчет СВО»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Помощник президента РФ Игорь Левитин рассказал об условиях, при которых российские спортсмены согласятся выступить на международных соревнованиях.

Об этом он рассказал журналистам в зале пресс-конференций Олимпийского комитета России (ОКР), где проходит вручение наград по итогам Олимпиады-2022 в Пекине.

«Мы точно не пойдем на условия, если с наших спортсменов потребуют расписки насчет СВО. Считаем, что это дискриминация и нарушение прав человека. Мы ведем консультации, но тем не менее есть параметры, на которые мы никогда не пойдем», — сказал Левитин на торжественной церемонии вручения государственных наград.

Ранее по итогам заседания исполком МОК рекомендовал международным федерациям допускать к стартам не поддерживающих СВО российских спортсменов в нейтральном статусе. При этом организация предлагает не допускать к турнирам атлетов, которые связаны с вооруженными силами и органами безопасности. Также команды из России и Белоруссии не могут рассматриваться в качестве участников международных соревнований.

Глава МОК Томас Бах сообщил, что вопрос допуска россиян на летнюю Олимпиаду-2024 пока отложен.

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