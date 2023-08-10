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Сегодня, 14:29

Поварницын заявил, что спортсмены не должны жертвовать Олимпиадой из-за происходящих событий

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Российский биатлонист Александр Поварницын заявил, что российские атлеты не должны жертвовать выступлением на Олимпиаде из-за геополитических событий.

«Для себя я решил, что в любом случае буду ассоциироваться со своей страной — Российской Федерацией. До этого Олимпиады уже проходили для нас без флага и гимна, поэтому надо ехать и выступать. Мы в любом случае будем представлять свою страну. Будут заставлять отрекаться и подписывать какие-то бумаги — это уже второй вопрос. Я хочу, чтобы вся публика, настроенная радикально, которая считает, что ехать без флага и гимна — это позор для страны, поняла, что для нас это событие, которое происходит, возможно, раз в жизни. Ты шел к этому всю жизнь и не должен жертвовать этим из-за событий, которые сейчас происходят. По сути, тебя вынуждают жертвовать своей жизнью. Все мы понимаем, что это высказывания политиков. Это те люди, которые постоянно хотят быть на виду и на слуху. Чем громче, интереснее и радикальнее ты выскажешься, тем больший резонанс вызовет твое мнение. Все эти высказывания делаются ради хайпа», — приводит слова Поварницына Metaratings.ru.

В феврале 2022 года МОК рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских и белорусских атлетов к участию в соревнованиях. В январе этого года МОК вернулся к рассмотрению вопроса участия спортсменов из России и Белоруссии в международных турнирах.

Источник: https://metaratings.ru/news/povarnicyn-sportsmeny-ne-dolzhny-zhertvovat-olimpiadoi-iz-za-proiskhodyashikh-sobytii-272976/
Олимпиада
Александр Поварницын
МОК
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