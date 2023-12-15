Поздняков назвал грязными приемами отстранение российских спортсменов

Глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков высказался об отстранении российских спортсменов от международных соревнований.

— Несмотря на все тенденции, мы продолжаем работу на благо спортсменов и развития массового спорта. Главное, что мы содействуем решению государственных задач. Мы уже готовим олимпийский резерв на следующие годы. Вы видите действия в отношении нашего спорта от недругов и всех организаций. Санкции и ограничения имеют цель полного разрушения воспитания и обучения на годы вперед. Это глобальный вызов, в основе которого политические амбиции Запада. Отстранить спортсменов, вмешиваться в вопросы гражданства спортсменов. Это грязная игра.

28 февраля 2022 года МОК рекомендовал спортивным федерациям не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях. Весной 2023-го исполком МОК рекомендовал разрешить россиянам и белорусам участвовать в турнирах в нейтральном статусе, при условии что они публично не высказывались в поддержку СВО и не связаны с вооруженными силами или органами национальной безопасности.