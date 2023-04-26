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Сегодня, 10:47

Поздняков отметил бездействие спортивных федераций после публикации рекомендаций МОК

Ана Горшкова
Корреспондент
Станислав Поздняков.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков считает, что международные спортивные федерации не предприняли никаких с момента публикации рекомендаций МОК.

«За месяц не произошло ничего, ни одна из спортивных международных федераций не смогла сказать ничего внятно, — цитирует Позднякова ТАСС. — Даже те спортивные федерации, которые еще до исполкома МОК приняли решение, например, федерация фехтования, не имеют никакой позиции. Эти условия завели в тупик не только наши взаимоотношения, но и между национальными и международными федерациями».

28 марта исполком МОК рекомендовал допускать российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях в качестве нейтральных атлетов, причем только тех, кто публично не высказывался в поддержку СВО на Украине и не связан с вооруженными силами или органами национальной безопасности.

Источник: ТАСС
Станислав Поздняков
МОК
ОКР
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