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Сегодня, 15:30

Поздняков: «Попытки бойкота Олимпийских игр никогда не приводили к успеху той страны, которая это применяла»

Михаил Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
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Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков отреагировал на информацию о том, что Национальный олимпийский комитет (НОК) Украины рассмотрит возможность бойкота Олимпиады-2024.

28 января стало известно, что Генеральная ассамблея НОК Украины 3 февраля рассмотрит возможность бойкота Олимпийских игр 2024 года в Париже в случае разрешения российским и белорусским спортсменам вернуться на международные турниры.

«Я бы хотел отметить, что Олимпийский комитет России в своей деятельности строго соответствует Олимпийской хартии. В этой части, безусловно, Олимпийский комитет России делает все необходимое для того, чтобы основополагающие цели и миссии международного олимпийского движения целиком действовали и на территории Российской Федерации. Не в наших традициях давать комментарии на комментарии, но мы исходим из того, что в нашей современной истории любые попытки бойкота крупнейших соревнований — Олимпийских игр никогда не приводили к успеху той страны, которая это применяла. В этой части мы призываем украинских коллег отказаться от подобной практики бойкотов. Понимаем, что в данном случае, когда глава Олимпийского комитета совмещает политическую должность — министр спорта, это очень непросто. Но считаем, что цель и миссия международного олимпийского движения заключается в том, чтобы посредством спорта сделать этот мир лучше. Уверен, что такие бойкоты не могут соответствовать подобным миссиям», — сказал Поздняков.

Исполком Международного олимпийского комитета (МОК) 25 января выступил за возвращение российских и белорусских спортсменов на международные соревнования в нейтральном статусе.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.

Станислав Поздняков
МОК
ОКР
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