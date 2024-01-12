Поздняков ожидает, что CAS вынесет ангажированное решение по апелляции ОКР

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков считает, что Спортивный арбитражный суд (CAS) вынесет политически ангажированное решение по апелляции ОКР на приостановление членства в Международном олимпийском комитете (МОК).

«У меня ожидания скептические. В основе любого третейского суда заложено доверие, но его нет. Предполагаю, что решение будет вынесено быстро, и это говорит об ангажированности. В основе проблем, существующих на сегодняшний день между ОКР и МОК, лежит геополитическая направленность, давление», — приводит ТАСС слова Позднякова.

МОК объявил об отстранении ОКР в сентябре 2023 года. Решение было принято в связи с включением в состав российской организации олимпийских советов ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

Из-за отстранения ОКР не может функционировать как национальный олимпийский комитет и лишено финансирования от олимпийского движения.