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Сегодня, 14:25

Поздняков ожидает, что CAS вынесет ангажированное решение по апелляции ОКР

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
Станислав Поздняков.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков считает, что Спортивный арбитражный суд (CAS) вынесет политически ангажированное решение по апелляции ОКР на приостановление членства в Международном олимпийском комитете (МОК).

«У меня ожидания скептические. В основе любого третейского суда заложено доверие, но его нет. Предполагаю, что решение будет вынесено быстро, и это говорит об ангажированности. В основе проблем, существующих на сегодняшний день между ОКР и МОК, лежит геополитическая направленность, давление», — приводит ТАСС слова Позднякова.

МОК объявил об отстранении ОКР в сентябре 2023 года. Решение было принято в связи с включением в состав российской организации олимпийских советов ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

Из-за отстранения ОКР не может функционировать как национальный олимпийский комитет и лишено финансирования от олимпийского движения.

Источник: ТАСС
Станислав Поздняков
МОК
ОКР
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