Поздняков ожидает, что CAS вынесет ангажированное решение по апелляции ОКР

Сегодня, 14:25
Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков считает, что Спортивный арбитражный суд (CAS) вынесет политически ангажированное решение по апелляции ОКР на приостановление членства в Международном олимпийском комитете (МОК).
«У меня ожидания скептические. В основе любого третейского суда заложено доверие, но его нет. Предполагаю, что решение будет вынесено быстро, и это говорит об ангажированности. В основе проблем, существующих на сегодняшний день между ОКР и МОК, лежит геополитическая направленность, давление», — приводит ТАСС слова Позднякова.
МОК объявил об отстранении ОКР в сентябре 2023 года. Решение было принято в связи с включением в состав российской организации олимпийских советов ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.
Из-за отстранения ОКР не может функционировать как национальный олимпийский комитет и лишено финансирования от олимпийского движения.