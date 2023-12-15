Поздняков — о допуске россиян на Олимпиаду: «Цифра МОК унизительная для российского спорта»

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков заявил, что российские спортсмены должны выступать в соответствии с Олимпийской хартией на равных возможностях со всеми 206 национальными олимпийскими комитетами.

«Цифра МОК унизительная для российского спорта. Это совершенно не интересно для нас, как для Олимпийского комитета России. Скорее это вопрос к коллегам из Лозанны. Спортсмены России должны выступать в соответствии с Олимпийской хартией на равных возможностях со всеми 206 национальными олимпийскими комитетами. Обычно к Новому году порядка 150-180 спортсменов обладали олимпийскими лицензиями.

Должны ли россияне ехать на Олимпиаду? Национальный олимпийский комитет обязан принимать участие в Олимпиаде. На текущий момент ОКР временно отстранен. Это означает, что мы временно не можем пользоваться правами. Не совсем корректно говорить — можем ли мы рекомендовать российским спортсменам участвовать в Олимпиаде или не можем. До решения суда ОКР не участвует в Олимпийских играх», — сказал Поздняков.

Согласно обновленному релизу на официальном сайте МОК, лицензии на Игры получили шестеро российских и пятеро белорусских спортсменов.

МОК 8 декабря объявил о решении допустить российских и белорусских атлетов на Игры в Париже в нейтральном статусе. К участию в соревнованиях будут допущены спортсмены, которые прошли квалификацию в своих видах спорта. При этом рекомендации не распространяются на командные виды спорта.