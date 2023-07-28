Поздняков: «МОК определил для себя и принял сторону политического конфликта»

Поздняков назвал неприемлемым участие россиян в Олимпиаде без флага и гимна

Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков раскритиковал рекомендации МОК в отношении допуска россиян на Олимпиаду в Париже.

Он отметил, что изначально, рекомендации и критерии почти полностью исключили возможность для российских спортсменов даже принять участие в отборе на Олимпиаду.

«В Париж, если и смогут в итоге поехать, то считаные единицы, при этом еще неизвестно, какие новые условия и на каком этапе будут императивно выдвинуты.

Ну а рассматриваемое заявление свидетельствует о том, что МОК определил для себя и принял сторону политического конфликта, начал действовать в интересах этой стороны, уже открыто раздавая предписания участникам олимпийского движения: чьи права защищать, а чьи — «отложить до подходящего момента», — написал Поздняков в своем Telegram-канале.

Он заявил, что олимпизм делают управляемым инструментом, нацеленным на нейтрализацию россиян и организаций в спорте.

28 марта МОК рекомендовал не допускать к международным соревнованиям российских и белорусских спортсменов, которые связаны контрактами с военными структурами.

Ранее вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко заявил, что в МОК процветает монополия избранных наций.

Томас Бах заявил, что МОК не будет ставить дедлайн по допуску россиян и белорусов на Олимпиаду в Париже.

13 июля стало известно, что Олимпийский комитет России и НОК Белоруссии, а также НОК Гватемалы не вошли в число 203 национальных олимпийских комитетов, которым МОК направит приглашения на Олимпиаду в Париже.

Олимпийские игры 2024 года пройдут с 26 июля по 11 августа в Париже.