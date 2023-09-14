Поздняков считает, что МОК специально ставит несправедливые условия допуска россиян на Олимпиаду

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков считает, что Международный олимпийский комитет (МОК) специально ставит несправедливые условия допуска российских спортсменов до соревнований, чтобы те не могли отобраться на летнюю Олимпиаду-2024.

«Те незаконные и несправедливые условия, которые выдвигает международная федерация плавания ставят барьеры, чтобы наши спортсмены не смогли квалифицироваться на Олимпийские игры. Они хотят формально разрешить, но неформально, чтобы таких участников были единицы. В международной спортивной федерации добиваются, чтобы российские спортсмены не участвовали. Все вот эти лозунги «быстрее, выше, сильнее» и добавленное «вместе» выглядят саркастически и неуместно. Нам надо быть солидарными, чтобы бороться с несправедливыми санкциями», — сказал Поздняков на расширенном заседании комиссии спортсменов ОКР.

В марте 2023 года исполком Международного олимпийского комитета (МОК) рекомендовал допускать к международным соревнованиям тех спортсменов из России, которые не выражали поддержку СВО и не имеют отношения к военным структурам. При этом рекомендации не относятся к командным видам спорта.

Летняя Олимпиада-2024 пройдет в Париже (Франция) с 26 июля по 11 августа.