Поздняков считает, что МОК специально ставит несправедливые условия допуска россиян на Олимпиаду

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Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков считает, что Международный олимпийский комитет (МОК) специально ставит несправедливые условия допуска российских спортсменов до соревнований, чтобы те не могли отобраться на летнюю Олимпиаду-2024.
«Те незаконные и несправедливые условия, которые выдвигает международная федерация плавания ставят барьеры, чтобы наши спортсмены не смогли квалифицироваться на Олимпийские игры. Они хотят формально разрешить, но неформально, чтобы таких участников были единицы. В международной спортивной федерации добиваются, чтобы российские спортсмены не участвовали. Все вот эти лозунги «быстрее, выше, сильнее» и добавленное «вместе» выглядят саркастически и неуместно. Нам надо быть солидарными, чтобы бороться с несправедливыми санкциями», — сказал Поздняков на расширенном заседании комиссии спортсменов ОКР.
В марте 2023 года исполком Международного олимпийского комитета (МОК) рекомендовал допускать к международным соревнованиям тех спортсменов из России, которые не выражали поддержку СВО и не имеют отношения к военным структурам. При этом рекомендации не относятся к командным видам спорта.
Летняя Олимпиада-2024 пройдет в Париже (Франция) с 26 июля по 11 августа.