Поздняков об Исинбаевой: «Елена самоустранилась от своих обязанностей члена исполкома ОКР»

Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков прокомментировал «СЭ» ситуации вокруг олимпийской чемпионки Елены Исинбаевой.

«Не хотел бы выступать ни на чьей стороне. Хотел бы заметить, что последние два года Елена самоустранилась от своих обязанностей члена исполкома ОКР. Мы ее в ОКР уже очень давно не видели», — сказал Поздняков «СЭ».

В конце июня Международный олимпийский комитет (МОК) инициировал расследование в отношении 41-летней спортсменки и президента Федерации тенниса России Шамиля Тарпищева, которые являются членами организации.

В июле стало известно, что Исинбаева продолжит работать в МОК из-за отсутствия поддержки СВО. До этого сообщалось, что россиянка переехала жить на Канарские острова.