Поздняков заявил, что каждый российский спортсмен сам примет решение о поездке на Олимпиаду в Париже

Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков заявил, что каждый российский спортсмен самостоятельно примет решение о том, выступать или не выступать на летней Олимпиаде-2024 в Париже (Франция).

«Каждый человек выбирает свой собственный путь в этой жизни, в некоторых случаях этот путь не совпадает с ожиданиями общественного большинства. Собственно говоря, за этот выбор каждый человек будет нести ответственность всю оставшуюся жизнь», — приводит РИА Новости слова Позднякова.

8 декабря Международный олимпийский комитет (МОК) объявил о допуске российских спортсменов до участия в Олимпиаде в нейтральном статусе. До соревнований допустят спортсменов, которые прошли квалификации в своих видах спорта, однако рекомендации не распространяются на командные виды.

В МОК отметили, что в вопросе допуска спортсменов из России будут применяться строгие условия отбора в соответствии с рекомендациями исполкома МОК от 28 марта 2023 года. Тогда международный комитет разрешил международным спортивным федерациям допускать до соревнований тех россиян, которые не выражали публичную поддержку СВО, а также не связаны с военными структурами.

Летняя Олимпиада-2024 пройдет в Париже с 26 июля по 11 августа.