Председатель оргкомитета Олимпийских игр в Париже назвал сроки, когда будет принято решение о допуске россиян

Глава оргкомитета Олимпийских игр в Париже Тони Эстанге высказался о сроках, когда будет приниматься решение о допуске российских спортсменов.

«Как организационный комитет, мы будем рады приветствовать спортсменов, прошедших квалификацию и одобренных Международным олимпийским комитетом (МОК). Я понял из слов МОК, что это решение будет принято не раньше сентября 2023 года. Мы узнаем больше к концу лета. Но мы не несем ответственности за принятие решений. Я знаю, что есть люди, которые наблюдают за тем, что мы делаем, и считают, что мы должны действовать иначе, но если бы я мог повторить свои шаги, я бы сделал то же самое», — приводит слова Эстанге Inside the Games.

В марте этого года исполком МОК рекомендовал допускать спортсменов из России и Белоруссии к международным соревнованиям в нейтральном статусе, но только тех, кто не связан с вооруженными силами и органами национальной безопасности. Кроме того, российские и белорусские спортсмены не должны быть представлены в командных видах спорта.

13 июля стало известно, что Олимпийский комитет России и НОК Белоруссии, а также НОК Гватемалы не вошли в число 203 национальных олимпийских комитетов, которым МОК направит приглашения на Олимпиаду в Париже.

Олимпийские игры 2024 года пройдут с 26 июля по 11 августа в Париже.