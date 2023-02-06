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Сегодня, 21:00

Премьер Чехии выступил против участия спортсменов из России на Олимпиаде-2024 в Париже

Иван Шитик
Корреспондент
Премьер Чехии Петр Фиала.
Фото Global Look Press
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Премьер Чехии Петр Фиала выступил против участия спортсменов из России на Олимпиаде-2024, которая пройдет в Париже.

«Я уважаю самостоятельность спортивных органов и уважаю их действия. С другой стороны — мое личное мнение и моя позиция. Я не могу представить себе, что на Олимпиаде будут соревноваться российские и белорусские спортсмены», — приводит слова государственного деятеля РИА Новости со ссылкой на заявление эфире чешского телевидения.

25 января МОК заявил, что планирует рассмотреть возможность допуска российских и белорусских атлетов, не поддерживающих специальную военную операцию (СВО), к соревнованиям в нейтральном статусе.

Ранее министр спорта и туризма Польши Камиль Бортничук озвучивал идею бойкота главных соревнований 2024 года.

Париж примет XXXIII летние Олимпийские игры, которые пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.

Олимпийские кольца в&nbsp;Париже. «Бойкот поддержат 40 стран». Реальны ли страшилки о расколе в МОК из-за позиции по России?

Источник: https://rsport.ria.ru/20230206/olimpiada-1850125773.html
Олимпиада
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