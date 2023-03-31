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Мамедов — о поездке на Олимпиаду после заявления МОК: «Надо или продать душу дьяволу и ехать в Париж, или оставаться нормальным человеком»

Рустам Имамов
Корреспондент отдела спорта
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Президент Федерации фехтования России Ильгар Мамедов прокомментировал решение МОК по поводу возможного возвращения российского спорта на международную арену и рассказал о том, могут ли россияне участвовать в Олимпиаде при текущих условиях допуска.

«Есть ли надежда поехать на Олимпиаду? Нет, с этими условиями — нет. Никаких. Или надо продать душу дьяволу и ехать в Париж. Или оставаться нормальным человеком. Что касается в целом возвращения России на международную арену, то оно будет триумфальным. Философский вопрос — философский ответ. Мы были мировыми лидерами. Сейчас мы страна-фантом. Мы нигде. Из международного рейтинга нас вычеркнули. Последний турнир был в феврале 2022 года. В феврале 2023-го все обнулилось. А ведь по разным видам оружия мы были как лидерами, так и в тройке лучших. И всего этого нет теперь. Зайдете на рейтинг FIE — нас там нет. Понятно, что возвращаться будет тяжело. Мы начнем из ниоткуда. Должно пройти время, когда мы вернемся на прежние позиции и снова станем мировыми лидерами. Только когда это будет?» — сказал Мамедов.

28 марта исполком МОК рекомендовал допустить российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях в нейтральном статусе. При этом рекомендовано допускать только тех атлетов, которые не высказывались в поддержку специальной военной операции (СВО) и не связаны с вооруженными силами или органами национальной безопасности.

Ранее FIE приняла решение о допуске российских и белорусских спортсменов на турниры под своей эгидой в нейтральном статусе.

Олимпиада
Ильгар Мамедов
МОК
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