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29 марта, 23:30

Третьяк считает, что в новых рекомендациях МОК нет ничего хорошего для российских спортсменов

Руслан Минаев
Владислав Третьяк.
Фото photo.khl.ru
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Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк прокомментировал рекомендации МОК о допуске российских спортсменов на международные соревнования.

«У меня нет слов, какая-то надежда была, но, по-моему, они ее не дали. Сделано так, чтобы все отказались [от участия в соревнованиях], МОК ничего хорошего не сказал. Считаю ли это дискриминацией? Конечно. Как можно делать так, что одним разрешают выступать, а другим — нет. Считаю, это неправильно», — цитирует Третьяка ТАСС.

По итогам заседания исполком МОК рекомендовал международным федерациям допускать не поддержавших СВО российских спортсменов в нейтральном статусе. При этом организация предлагает не допускать атлетов, которые связаны с Вооруженными силами и органами безопасности.

Также стало известно, что команды из России и Белоруссии не могут рассматриваться в качестве участников международных соревнований.

Источник: ТАСС
Владислав Третьяк
МОК
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