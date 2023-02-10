Президент Федерации тяжелой атлетики Агапитов: «Каждый, кто приемлет правилам, имеет право выступать на Олимпиаде»

Президент Федерации тяжелой атлетики России (ФТАР) Максим Агапитов в разговоре с «СЭ» отреагировал на заявление министра спорта Литвы Юргите Шюгждинене о выступлении 35 стран против допуска российских и белорусских спортсменов до Олимпиады-2024 в Париже.

«Я из разряда людей, которые любят спорт и занимаются им не ради политических целей, а именно как и задумано. Спорт — мост для объединения людей. Единственное ограничение там — спортивные принципы. Каждый, кто приемлет правилам соревнований, имеет право там выступать. Если кто-то не хочет, это тоже их право. В свободных странах живем. Их выбор за ними. Есть международные правила, есть олимпийская хартия», — сказал Агапитов «СЭ».

Ранее представитель МОК заявил, что спортсмены из России и Белоруссии смогут принять участие в предстоящих Олимпийских играх-2024 в Париже только в нейтральном статусе.

Олимпиада-2024 пройдет в Париже с 26 июля по 11 августа 2024 года.