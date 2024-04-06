Екимов — о российских велогонщиках на Олимпиаде: «Если корабль развернется, никто не будет идти вопреки»

Президент Федерации велоспорта России, трехкратный олимпийский чемпион Вячеслав Екимов в комментарии для «СЭ» оценил возможность участия российских велогонщиков в Олимпиаде-2024 в Париже (Франция).

«У нас еще есть время решать. Мы сдали документы на аккредитацию. Дальше будем смотреть. Если корабль развернется так, что все станет неприемлемо на основе каких-то заявлений или государство примет решение, конечно, мы все можем вернуться назад. Мы — нормальные законопослушные граждане, никто не будет идти вопреки», — сказал Екимов «СЭ».

Олимпийские игры в Париже состоятся с 26 июля по 11 августа. Количество вероятных участников Игр из России оценивается примерно в 40 человек.