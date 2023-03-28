Агапитов: «Бах вынужден давать обещания, а потом метаться по сторонам»

Президент Федерации тяжелой атлетики (ФТАР) Максим Агапитов прокомментировал решение исполкома МОК по допуску российских спортсменов к международным соревнованиям.

«Ничего другого ожидать от МОК сегодня нельзя было. Это все часть стратегии, которую организовал против нас Запад. Бах — абсолютно несамостоятельная фигура, которая прекрасно понимает, что лучший выход из ситуации — это категоричное принятие позиции одной или другой стороны, но не способен сделать этот решительный шаг. А если руководствоваться при выборе здравым смыслом, то глава МОК должен был выносить совершенно другие решения, а не те, что звучали сегодня. Бах вынужден давать какие-то обещания тем и другим, а потом отказываться от них и метаться из одной стороны в другую. Сегодня мы видели очередной акт спектакля, финал которого давно уже всем понятен. Здравомыслящие уже давно сделали выводы и ничего не ждут. По крайней мере от ближайшей Олимпиады», — приводит слова Агапитова ТАСС.

По итогам заседания исполком МОК рекомендовал международным федерациям допускать не поддерживающих СВО российских спортсменов в нейтральном статусе. При этом организация предлагает не допускать атлетов, которые связаны с Вооруженными силами и органами безопасности. Также команды из России и Белоруссии не могут рассматриваться в качестве участников международных соревнований.

Глава МОК Томас Бах при этом сообщил, что вопрос допуска россиян на летнюю Олимпиаду-2024 в Париже пока отложен.