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Сегодня, 12:17

Президент ОКР поручил подготовить проект о выплатах отстраненным олимпийцам

Дмитрий Барулев
Корреспондент
Станислав Поздняков.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков заявил, что поручил подготовить проект о выплатах олимпийцам, продолжающим тренироваться, но отстраненным от международных турниров.

«Мы отдаем себе отчет, что любая работа должна получать соответствующее материальное поощрение. Мы готовы восполнить потери спортсменов, которые возникают из-за отсутствия международной практики. Мной было поручено подготовить проект, который вынесут на утверждение исполкома ОКР уже 5-го октября.
Этот проект предусматривает выплаты членам олимпийской команды России, которые ранее выступали на Олимпийских играх или продолжают готовиться, но лишены возможности участвовать, либо лишены этой возможности своей спортивной федерации, либо по моральным соображениям не хотят подписывать документы. Мы готовы оказать соответствующую поддержку в размере суммы, которую выделяет Министерство спорта по результатам чемпионатов мира. Деятельность ОКР претерпела изменения, сузился диапазон инструментов. Мы нашли средства у нас, здесь. Выплаты единовременные. Будут зачисляться в этом году и в начале следующего — по летним видам. 500, 350 и 250 тысяч рублей в соответствии с результатами. Плюс по 150 тысяч получат все члены олимпийских команд, которые по-прежнему тренируются», — заявил Поздняков на расширенном заседании комиссии спортсменов ОКР.

В марте 2023 года исполком Международного олимпийского комитета (МОК) рекомендовал допускать к международным соревнованиям тех спортсменов из России, которые не выражали поддержку СВО и не имеют отношения к военным структурам. При этом рекомендации не относятся к командным видам спорта.

Олимпиада
Станислав Поздняков
ОКР
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