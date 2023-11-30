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Сегодня, 10:29

Президент ОКР Поздняков о взаимодействии с МОК: «Есть неформальный диалог»

Артем Бухаев
Корреспондент
Константин Белов
Корреспондент
Станислав Поздняков.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков ответил на вопрос «СЭ», сохраняются ли отношения с Международным олимпийским комитетом (МОК) после принятия решения об отстранении российской организации.

— Как выстраивается общение с МОК после отстранения ОКР?

— У нас есть диалог, он носит неформальный характер. Так и было последние 2 года.

— То есть, ничего не поменялось?

— Абсолютно ничего.

В октябре МОК приостановил членство Олимпийского комитета России из-за включения в его состав олимпийских советов ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.

Олимпиада
Станислав Поздняков
МОК
ОКР
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