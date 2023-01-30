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Сегодня, 18:34

Президент ОКР отверг вариант бойкота Олимпиады 2024 года в Париже

Иван Шитик
Корреспондент
Станислав Поздняков.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков заявил, что бойкот Олимпийских игр 2024 года будет являться прямым путем к изоляции всего отечественного спорта.

«Все, кто сейчас призывают нас к бойкоту Олимпиады, независимо от аргументации, должны четко отдавать себе отчет в том, что подобного рода демарш — это прямой путь к изоляции всего отечественного спорта минимум на два олимпийских цикла. То есть флага, гимна, наших спортсменов не будет на большей части конкурентных международных соревнованиях на протяжении 8 лет. Как раз именно этого всеми силами добиваются наши оппоненты. При этом история не знает случаев, когда бойкот имел бы позитивный эффект для развития спорта в отдельно взятой стране», — приводит слова Позднякова ТАСС.

25 января 2023 года Исполком МОК заявил, что планирует рассмотреть возможность допуска российских атлетов, которые не поддерживают специальную военную операцию (СВО) на Украине, до соревнований в нейтральном статусе.

28 февраля 2022 года МОК рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в международных турнирах.

Источник: https://tass.ru/sport/16920453
Олимпиада
Станислав Поздняков
ОКР
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