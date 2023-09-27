Поздняков — об отношениях с Бахом: «Доверие между ОКР и МОК на крайне низком уровне»

Президент ОКР Станислав Поздняков в интервью «СЭ» рассказал об отношениях с главой МОК Томасом Бахом.

«Мы общались в октябре, потом в декабре перед Олимпийским саммитом — была очень логичная, понятная беседа. Мы договорились о тех мерах, которые будем предпринимать для возвращения российских спортсменов в международный спортивный мир. А через три месяца вышли эти рекомендации, которые перечеркнули все, о чем мы договаривались. Поэтому, если говорить прямо, то доверие между Олимпийским комитетом России и МОК на сегодняшний день на крайне низком уровне», — сказал Поздняков «СЭ».

4 сентября Бах высказался о возможном допуске российских спортсменов на Олимпийские игры-2024 в Париже. По его словам, спортсмены, которые не поддерживают СВО и не связаны с военными службами, должны быть допущены на Игры в нейтральном статусе.