Президент России Путин заявил, что российских спортсменов в мире знают даже без флага

Президент России Владимир Путин прокомментировал то, что российские спортсмены выступают на международных турнирах в нейтральном статусе, без флага и гимна.

«Все знают, наш это флаг, не наш — все знают, что это наш спортсмен», — приводит слова Путина РИА Новости.

МОК 8 декабря объявил о решении допустить российских и белорусских атлетов на Игры в Париже в нейтральном статусе. В организации подчеркнули, что символика России не может демонстрироваться на Олимпиаде-2024.

14 декабря МОК сообщил, что лицензии на участие в Играх в Париже получили шестеро российских и пятеро белорусских спортсменов.