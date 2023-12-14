Президент России Путин заявил, что российских спортсменов в мире знают даже без флага

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Президент России Владимир Путин прокомментировал то, что российские спортсмены выступают на международных турнирах в нейтральном статусе, без флага и гимна.
«Все знают, наш это флаг, не наш — все знают, что это наш спортсмен», — приводит слова Путина РИА Новости.
МОК 8 декабря объявил о решении допустить российских и белорусских атлетов на Игры в Париже в нейтральном статусе. В организации подчеркнули, что символика России не может демонстрироваться на Олимпиаде-2024.
14 декабря МОК сообщил, что лицензии на участие в Играх в Париже получили шестеро российских и пятеро белорусских спортсменов.