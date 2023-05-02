Путин: «Международные спортивные чиновники часто пренебрегают принципами олимпизма»

Президент РФ Владимир Путин заявил, что международные спортивные чиновники часто пренебрегают принципами олимпизма, но только наносят этим ущерб олимпийскому движению.

«Спортсмены наши принимают участие в международных спортивных соревнованиях и планируют принимать участие в различных международных соревнованиях. Сейчас не буду говорить о том, что и как делают по этому поводу международные спортивные чиновники, которые часто, к сожалению, пренебрегают принципами олимпизма. Ну бог с ними, они только наносят ущерб этим международному олимпийскому движению», — приводит слова Путина ТАСС.

МОК 28 февраля 2022 года рекомендовал не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в соревнованиях.

28 марта 2023 года исполком МОК рекомендовал международным федерациям допускать к стартам не поддерживающих СВО российских спортсменов в нейтральном статусе.