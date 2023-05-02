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Сегодня, 17:22

Путин: «Международные спортивные чиновники часто пренебрегают принципами олимпизма»

Виталий Косик
Корреспондент
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Президент РФ Владимир Путин заявил, что международные спортивные чиновники часто пренебрегают принципами олимпизма, но только наносят этим ущерб олимпийскому движению.

«Спортсмены наши принимают участие в международных спортивных соревнованиях и планируют принимать участие в различных международных соревнованиях. Сейчас не буду говорить о том, что и как делают по этому поводу международные спортивные чиновники, которые часто, к сожалению, пренебрегают принципами олимпизма. Ну бог с ними, они только наносят ущерб этим международному олимпийскому движению», — приводит слова Путина ТАСС.

МОК 28 февраля 2022 года рекомендовал не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в соревнованиях.

28 марта 2023 года исполком МОК рекомендовал международным федерациям допускать к стартам не поддерживающих СВО российских спортсменов в нейтральном статусе.

Источник: https://tass.ru/politika/17660327
Олимпиада
Владимир Путин
МОК
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