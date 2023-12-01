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Сегодня, 19:35

Рабочие-нелегалы устроили акцию протеста во Франции с призывом блокировать проведение Олимпиады

Андрей Бобков
Корреспондент ленты новостей
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Несколько десятков нелегальных работников провели акцию протеста на строящемся к Олимпийским играм 2024 года стадионе Paris Arena II.

Рабочие-иммигранты из африканских стран, не имеющие разрешения на проживание во Франции, устроили вторую акцию протеста. В соцсетях опубликованы видеоролики, в которых несколько десятков человек протестуют около стадиона. Они развернули растяжку перед зданием с призывом блокировать проведение Олимпиады. Также рабочие требовали легализации во Франции и улучшения условий труда.

17 октября прошла аналогичная акция, в которой участвовало около ста человек, а в Париже и его пригороде Сен-Дени африканские рабочие провели забастовку на 33 строительных, логистических и клининговых предприятиях, сообщает профсоюз «Всеобщая конфедерация труда» (CGT).

По данным профсоюза, каждый год во Франции легализуют до 10 тысяч работников, при этом рынок нелегальной рабочей силы исчисляется сотнями тысяч иммигрантов.

Олимпиада
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