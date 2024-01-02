Рэпер Snoop Dogg будет работать на Олимпиаде в Париже

Американский рэпер Келвин Кордозар Бродус-младший (Snoop Dogg) будет работать на Олимпийских играх-2024, которые пройдут в Париже, сообщает Variety.

Snoop Dogg будет вести регулярные репортажи для программы Primetime Olympics на телеканале NBC.

«Я вырос, наблюдая за Олимпийскими играми.. Это праздник мастерства, самоотверженности и стремления к величию. У нас будут потрясающие соревнования, и, конечно же, я привнесу в этот микс стиль снупа. Это будут самые грандиозные Олимпийские игры в истории, так что следите за обновлениями и следите за новостями», — приводит Variety слова рэпера.

Олимпийские игры в Париже пройдут в 2024 году с 26 июля по 11 августа.