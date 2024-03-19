Решения МОК по России на Олимпиаде-2024: гимн без слов, флаг, медали вне зачета и недопуск на церемонию открытия

19 марта, 22:30
Главные решения исполкома Международного олимпийского комитета (МОК) по итогам заседания — об участии спортсменов из России и Белоруссии в летних Олимпийских играх-2024 в Париже.
РИА «Новости Спорт» включило в список семь пунктов.
— Максимальное количество россиян, которые смогут отобраться на Олимпиаду в Париже — 55 человек. По прогнозам МОК, российских спортсменов на Играх будет 36. На данный момент отобрались 12 нейтральных атлетов из России.
— Россиян не допустили на церемонию открытия Олимпиады, вопрос с церемонией закрытия решат позднее.
— Россияне не будут упомянуты в медальной таблице, для нейтральных атлетов утвердили флаг и гимн.
— Нейтральные спортсмены должны будут подписать условия участия, применимые к Олимпийским играм-2024, в них содержится обязательство уважать олимпийскую хартию.
— МОК подумает над санкциями для тех, кто примет участие в Играх дружбы в России.
— Требовать от российских спортсменов подписания дополнительных деклараций с осуждением СВО не будут.
— Двоим россиянам утвердили смену спортивного гражданства перед Олимпиадой. Пловчиха Кирпичникова получила французское, борец Комаров — сербское спортивные гражданства соответственно.
Летние Олимпийские игры-2024 пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа.