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Сегодня, 13:09

Родионенко об инициативе Винер: «Собраться на тренерский совет можно. Такими критериями нас унижают и ставят на колени»

Зарина Халимхонова
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Старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко в комментарии для «СЭ» отреагировала на предложение главы Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирины Винер провести тренерский совет, который примет решение о неучастии в Олимпийских играх-2024 в Париже.

«Люди воспитываются как предатели своей страны или патриоты своей родины? Это один из моментов воспитания спортсменов. Если патриоты, то они могут участвовать при таких условиях на Олимпиаде? Такими критериями отбора нас унижают и ставят на колени. Если в команде должным образом ведется работа, то спортсмены даже в мыслях не держат, что при таких ограничениях они поедут на Игры в Париж. Но о чем мы говорим, если отборы прошли уже во многих видах спорта? Безусловно, собраться на тренерский совет можно, но это стоило проводить в начале, когда пошли эти ограничения — это было два года назад!» — сказала Родионенко «СЭ».

В декабре 2023 года МОК объявил о допуске на Олимпиаду-2024 спортсменов из России и Белоруссии в индивидуальном нейтральном статусе при соблюдении ряда критериев. При этом российских и белорусских атлетов не допустят на церемонию открытия Олимпиады, также они не будут упомянуты в медальной таблице.

Ранее Министр спорта РФ Олег Матыцин призвал не допускать обличительной риторики в адрес российских спортсменов, которые примут участие в Олимпиаде.
Летние Олимпийские игры пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа 2024 года.

Олимпиада
Ирина Винер-Усманова
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