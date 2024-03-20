Родионенко поделилась мнением об атлетах, решивших ехать на Олимпиаду в нейтральном статусе

Старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко раскритиковала российских спортсменов, которые готовы поехать на Игры в Париже.

«С Олимпиадой в Париже все ясно, и не надо поднимать никаких вопросов на эту тему. Ну кто-то из наших спортсменов решит поехать туда в нейтральном статусе, но для меня эти люди будут равносильны сбежавшим из России артистам. Поэтому ждем Игры дружбы. Приедут нормальные команды на эти соревнования, ведь не все же национальные федерации — трусы. Кто-то да заявится», — цитирует Родионенко Sport24.

Ранее Международный олимпийский комитет запретил российским и белорусским спортсменам участвовать в церемонии открытия Олимпиады 2024 года в Париже. По словам директора департамента по связям с национальными олимпийскими комитетами МОК Джеймса Маклеода, на Игры в столице Франции могут квалифицироваться максимум 55 российских спортсменов.

Также в МОК заявили, что не будут требовать от российских спортсменов подписать декларацию с осуждением СВО.