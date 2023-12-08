Родионенко считает, что россиянам не нужно ехать на Олимпиаду на таких условиях

Старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко высказалась об условиях допуска российских спортсменов на Олимпийские игры 2024 года в Париже.

«Ни о каком прорыве говорить не приходится. МОК, допустив наших спортсменов до Олимпиады, сохранил те же жесточайшие унизительные условия, которые ранее звучали в рекомендациях международным федерациям. Считаю, что нам не нужно ехать в Париж на таких условиях», — приводит слова тренера ТАСС.

8 декабря МОК допустил россиян и белорусов до Олимпийских игр в Париже в нейтральном статусе. Спортсмены не будут допущены до всех командных соревнований. Запрещено участие лиц, активно поддерживающих военные действия, связанных с армией или организациями национальной безопасности. На Олимпиаде также будет запрещена демонстрация официальной символики России и Белоруссии.