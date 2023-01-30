Роднина отреагировала на слова Дюамель, которая призвала бойкотировать Олимпиаду в Париже

Бывшая фигуристка, а ныне депутат Госдумы Ирина Роднина прокомментировала слова другой фигуристки Меган Дюамель, которая призвала бойкотировать Олимпиаду в Париже в случае допуска россиян.

«Кто это сказал? Меган Дюамель? Если я ее фамилию спрашиваю, то понимаете, как важно ее мнение. Считаю ли я ее мнение неважным. Может, у нее такая форма себя лишний раз проявить и напомнить о себе. Пускай лучше изучает фигурное катание. Думаю ли я, что другие страны последуют примеру Украины в плане бойкота Олимпиады в Париже? Послушайте, чего бежать впереди паровоза, до 2024 года еще много времени, еще много может измениться», — приводит слова Родниной «ВсеПроСпорт».

Олимпийские игры 2024 года пройдут с 26 июня по 11 августа в Париже.