Роднина — о временном отстранении ОКР: «Соревнуются в том, кто больше нам навредит»

Трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина в комментарии для «СЭ» отреагировала на решение Международного олимпийского комитета (МОК) временно отстранить Олимпийский комитет России (ОКР).

«Они все равно нас никуда не допускают, решение не удивляет. Они, по-моему, соревнуются в том, кто больше нам навредит. Кто-то захватил пальму первенства. Все их действия можно просчитать заранее. Изменить они уже ничего не могут, продолжают идти в таком ключе», — сказала Роднина «СЭ».

Как информирует ТАСС, в МОК заявили, что включение представительств ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав ОКР нарушает Олимпийскую хартию.

ОКР не может получать финансирование от МОК и выполнять функции национального олимпийского комитета.