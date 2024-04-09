Роднина: «Вся история Олимпийского движения состоит из противостояний и бойкотов»

Олимпийская чемпионка Ирина Роднина поделилась мнением о ситуации вокруг Олимпийских игр.

«В Олимпиаде-84 Советский Союз и часть стран социалистического лагеря тоже не принимали участие. И сколько бы мы не говорили, что спорт — не политика, над Олимпийскими играми все же все время экспериментирует как раз политика. Вся история Олимпийского движения состоит из противостояний и бойкотов — и началось это чуть ли не со второй Олимпиады современности. Сегодня ситуация обострилась, по-моему мнению, по той простой причине, что сам МОК ведет уже не то что двойную, а даже тройную игру — они сами же нарушают собственные правила и положения. Во всей их действиях прослеживаются абсолютная беспринципность», — приводит слова Родниной «Газета.Ru».

Летние Олимпийские игры 2024 года пройдут с 26 июля по 11 августа. В соревнованиях примут участие 206 национальных олимпийских комитетов и сборная беженцев.