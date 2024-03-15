Роднина считает, что решение об участии россиян на Олимпиаде будет коллегиальным

Депутат Госдумы РФ Ирина Роднина прокомментировала «СЭ» новость о том, что Международный олимпийский комитет (МОК) не изменит критерии допуска российских спортсменов на Олимпиаду-2024 в Париже.

«Поедет ли кто-то из наших спортсменов на Олимпиаду после таких критериев? Это решение будет коллегиальным. Решение будет принимать каждый спортсмен в отдельности, национальная федерация, международная федерация и Национальный олимпийский комитет. Может ли кто-то из наших спортсменов осудить СВО? Эти спортсмены другого поколения. Я их лично никого не знаю», — сказала Роднина корреспонденту «СЭ» Сергею Жукову.

В конце 2023 года МОК объявил о допуске на Игры-2024 атлетов из России и Белоруссии в индивидуальном нейтральном статусе при соблюдении ряда жестких критериев. При этом в командных видах спорта эти страны не будут представлены.

Олимпийские игры 2024 года пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа.

Сергей Жуков