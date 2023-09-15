Роднина заявила, что с каждым годом ценность Олимпийских игр снижается

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина высказалась о ценности Олимпийских игр.

«Олимпийские игры — главное событие в спорте. Но сегодня мы видим, что с каждым годом ценность Олимпийских игр снижается. Движение испытывает кризис, а его предводители явно идут вразрез с Олимпийской хартией, отбирая спортсменов по национальному признаку», — приводит слова Родниной «РБ Спорт».

В марте 2023 года исполком Международного олимпийского комитета (МОК) рекомендовал допускать к международным соревнованиям тех спортсменов из России, которые не выражали поддержку СВО и не имеют отношения к военным структурам. При этом рекомендации не относятся к командным видам спорта.