Роднина — о требовании к россиянам заплатить 500 тысяч рублей за нейтральный статус: «Денег нет — закончились!»

Депутат Госдумы РФ Ирина Роднина прокомментировала информацию о том, что международные федерации запрашивают у российских спортсменов выплаты за нейтральный статус.

«Международные федерации рассматривают все санкции против России как получение дополнительного дохода? Денег нет — закончились! Если они допускают, значит, ничего не будет. Мы достаточно выдержали времени», — цитирует Роднину Sport24.

Ранее генеральный директор Олимпийского комитета России (ОКР) Владимир Сенглеев сообщил, что международные федерации требуют до 5 тысяч франков (около 500 тысяч рублей) за проверку россиян для допуска к соревнованиям в нейтральном статусе.

В марте 2023 года исполком Международного олимпийского комитета (МОК) рекомендовал допустить российских и белорусских спортсменов к международным соревнованиям в нейтральном статусе, если они не связаны с военными структурами своих стран.